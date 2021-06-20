В Самарской области проходит массовая кампания благодарности медработникам

Самарских врачей поздравили с профессиональным праздником

Самарская фракция «Единой России» выступила инициатором проведения массовой благотворительной акции «Спасибо, доктор!». Медики трех больниц в Самаре получили поздравления с профессиональным праздником, сладкие подарки и букеты роз. Врачей поздравили молодогвардейцы, депутаты Самарской губернской думы и победители предварительного голосования «Единой России».

- Этот день – еще одна возможность сказать спасибо всем врачам, медсестрам, санитарам, фельдшерам, которые и в период пандемии, и в мирное время работают с полной самоотдачей, без перерывов и выходных, рискуя собственным здоровьем и жизнью, - сказал депутат Самарской губернской думы Дмитрий Литвинов.

Победители предварительного голосования «Единой России» руководитель Самарского союза молодёжи Анастасия Софьина и руководитель ГосЖилИнспекции Виктория Каткова поздравляли врачей и медсестер, идущих на дежурство в Самарскую областную клиническую больницу Середавина.

- Это неожиданно и очень приятно! Никто не представлял, что рабочий день в воскресенье может быть таким праздничным, - поделились впечатлениями о своём дежурстве медсестры приемного покоя Самарской областной больницы.

Также поздравления получили медики городских больниц №4 и 6 в Самаре и врачи тольяттинской городской больницы №5. Всю неделю в преддверии праздника медработников поздравляли жители городов и сел Самарского региона, общественники, действующие депутаты, сторонники Партии, победители предварительного голосования. По инициативе «Единой России» медикам дарили подарки, а также выражали слова благодарности лично и в социальных сетях.