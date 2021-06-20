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Происшествия20 июня 2021 14:15

В Самаре мужчина погиб при пожаре в частном доме на улице Восстания

Борьбу с огнем вели 24 человека
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожар удалось ликвидировать в течение часа

Пожар удалось ликвидировать в течение часа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 19 июня 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар в частном доме на улице Восстания, 178. При тушении пожара было обнаружено тело человека.

- Сообщение поступило в 00:57. По прибытии было установлено, что горит частный дом, баня и надворные постройки, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

В результате пожара было обнаружено тело мужчины. В настоящее время устанавливается его личность.