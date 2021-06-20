«Зенит» привез в Самару Кубок РПЛ

Кубок будет выставлен завтра на фан-зоне около стадиона «Солидарность Арена» с 18:00 до 23:00 Фото: Вячеслав СОРОКИН

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга привез в Самару Кубок футбольной премьер-лиги, который питерский клуб выиграл по итогам прошедшего сезона.

Сейчас Кубок путешествует по городам России и прежде, чем попасть в Самару, побывал во Владивостоке, Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде.

В Самару его привез футболист Алексей Игонин. В числе первых «КП-Самара» увидела Кубок в самарском аэропорту «Курумоч» в воскресенье, 20 июня.

Кубок будет выставлен завтра на фан-зоне около стадиона «Солидарность Арена» с 18:00 до 23:00. С ним можно будет сфотографироваться, а также взять автограф у Алексея Игонина.

— Смотрите, фотографируйтесь, получайте подарки, участвуйте в конкурсах. Еще завтра мы будем поддерживать нашу сборную, предлагаю всем присоединиться! — призвал болельщиков Алексей Игонин.