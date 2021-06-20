В Самаре в воскресенье утонули мужчина и 14-летний мальчик

Водолазы дважды выезжали на поиск утонувших Фото: ПСС Самарской области

20 июня 2021 года спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области дважды выезжали на поиск утонувших людей. ЧП произошли в Смышляевке и в районе Кировского моста.

Днем, дежурному поступило сообщение от очевидца, который утверждал, что на середине озера находится дрейфующая пустая надувная лодка. При обследовании акватории, водолаз обнаружил в 25 метрах от берега тело утонувшего мужчины.

Через 20 минут после окончания работ в Смышляевке, водолазам поступил еще один вызов. Свидетели трагедии утверждали, что под Кировским мостом, на пляже «Пески», утонул 14-летний мальчик.

- Спасатели обнаружили тело погибшего и передали его сотрудникам полиции. В настоящее время устанавливается личность ребенка, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области.

Напомним, с 15 июня в Самарской области официально был открыт купальный сезон. На этих выходных воздух погрелся до +30 градусов. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе, с 21 июня, ожидается жара +35 градусов.