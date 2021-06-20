Канатоходец Фриди Кюне прошел по канату над самарской набережной

Во время выступления канатоходец показывал эффектные трюки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершается масштабный фестиваль набережных «Волгафест -2021». В заключении австрийский канатоходец прошел над головами зрителей по канату, натянутому над набережной.

- Идти было не страшно – там песок внизу, падать было бы легко, - смеется Фриди Кюне.

Однако на выступление артиста сказывались некоторые форс-мажорные обстоятельства в последние дни. Напомним, австрийский канатоходец должен был пройти над Волгой в субботу, 19 июня, однако из-за сильного ветра выступление пришлось перенести.

В воскресенье проход по канату все же состоялся, однако не так, как планировался изначально. Фриди должен был пересечь Волгу, а прошел вдоль берега, прямо над головами восторженных зрителей. В конце своего прохода, экстремал забрался на самую высокую точку крана.

- Я хотел бы перейти через Волгу, но некоторые мечты должны оставаться мечтами, - сказал Фриди Кюне.