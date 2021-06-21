В Самарской области ожидается до +36 градусов

В Самаре стоит жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на этой неделе ожидается до +36 градусов тепла, об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается, что воздух прогреется до +31, +36 градусов. В ночные часы тоже будет тепло - до +22 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень опасности. Жителям Самарской области рекомендуют в такую погоду избегать излишних физических нагрузок и усиленных занятий спортом. Пожилым и детям советуют вовсе воздержаться от прогулок.