В Самарской области рассказали о заражаемости коронавирусом у привитых жителей

У привитых меньше вероятность заразиться коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о вероятности заболеть коронавирусом у привитых граждан. Информация об этом появилась в Instagram регионального минздрава.

- У вакцинированных вне зависимости от вида вакцины заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного – всего 3%, - цитируют Армена Беняна в минздраве.

Что касается противопоказаний, в общей статистике прививка не рекомендована 2-3%, остальным она показана.

По последним данным, в Самарской области 66 088 человек заболели коронавирусом с начала пандемии, из них выздоровели 63 058, умерли 2 172 человека.