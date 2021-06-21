В Тольятти хотят реконструировать дом, в котором останавливался художник Илья Репин

В Тольятти 90% объектов культурного наследия, принадлежащих городу, нуждаются в ремонте. Об этом сообщают в городской думе автограда.

В городе имеются 12 объектов со статусом культурного наследия, к которым относится 21 здание. Среди них – дом, в котором в 1870-м году останавливался художник Илья Репин.

Чтобы сохранить здания и отреставрировать их, городская администрация продолжит работы по включению объектов в региональную госпрограмму. Кроме того, предстоит оформить охранные обязательства на ряд объектов.

Как сообщают в городской думе, в прошлом году на реставрацию объектов культурного наследия потратили 14,7 млн рублей.