В Самаре в ночь на 22 июня создадут изображение штурмовика Ил-2 из свечей

На площади Славы из свечей соберут изображение штурмовика Ил-2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на площади Славы в ночь на 22 июня из свечей создадут изображение штурмовика Ил-2, а также надпись «Помним».

Изображения сделают из 12-ти тысяч свечей, участие в акции примут 100 волонтеров. Свечи зажгут в 22:30, надпись и силуэт самолета возникнут в полночь. Также в полночь у Вечного огня возложат цветы.

С 19:00 в понедельник, 21 июня, на большом экране на площади Славы будут транслировать список имен жителей Самарской области, погибших на Великой Отечественной войне.

22 июня является Днем памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году ранним утром фашистская Германия без объявления войны совершила нападение на Советский Союз – началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся до 9 мая 1945 года.