Экс-игроки "Спартака" и "Зенита" проведут автограф-сессию в Самаре на фан-зоне

На стадионе "Солидарность Арена" можно будет встретится с известными футболистами Фото: Вячеслав СОРОКИН

Футболисты, выступавшие за "Зенит" и "Спартак", проведут автограф-сессию в Самаре на фан-зоне в понедельник, 21 июня.

Фан-зона располагается около стадиона "Солидарность Арена". Болельщики смогут встретиться с бывшим защитником "Спартака" Дмитрием Хлестовым, а также экс-игроками "Зенита" Александром Пановым и Алексеем Игониным.

Игонин ранее привез в Самару кубок победителя российской футбольной премьер-лиги, обладателем которого в прошедшем сезоне стал питерский "Зенит". С кубком также можно будет сфотографироваться на фан-зоне.

Кубок будет выставляться до 23:00, когда начнется трансляция матча России с Данией.