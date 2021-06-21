Туристы стали дольше задерживаться на территории Самарской области

МТС уже несколько лет использует big data и предлагает решения на ее основе для бизнеса и госзаказчиков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компания МТС совместно с департаментом туризма Министерства культуры Самарской области запустила цифровую модель региона для анализа внешних и внутренних туристических потоков на территории региона. Разработка МТС позволила определить портрет типичного путешественника, которого привлекают достопримечательности Самарской области.

По данным МТС, чаще всего в Самарскую область приезжают отдыхать пары и семьи с детьми, в возрасте от 45 до 54 лет. Если в 2019 году Самарскую область в основном посещали «соседи» по ПФО - саратовцы, ульяновцы, жители республики Татарстан, то в 2020 году к ним добавились уральские туристы из Екатеринбурга и Челябинска, преимущественно приезжающие на собственном автотранспорте. В 2020 году турпоток в Самарскую область вырос примерно на 6% по сравнению с 2019 годом, при этом туристы потратили на территории региона почти на 30% больше денег. Это связано с увеличением времени пребывания на территории Самарской области: в позапрошлом году путешественники проводили здесь в среднем 3 дня и 2 ночи, а в прошлом – уже 5 дней и 4 ночи.

Цифровая модель региона строится на основе big data – обезличенных «больших данных» о перемещениях массивов абонентов по территории Самарской области. На основе этой информации можно, в частности, составить тепловые карты о плотности и распределении групп людей на определенной области и в заданном временном периоде, фильтровать пассажиропотоки по социально-демографическим и поведенческим характеристикам, разделять прибывающих в то или иное место туристов на новых и повторных. Функционал платформы, совместно разработанной МТС и департаментом туризма Министерства культуры Самарской области, позволяет оценить фактическую численность туристов, прибывших в регион за тот или иной период времени, определить наиболее привлекательные для туристов места на территории региона и на их основе определить вектор дальнейшего развития туристической инфраструктуры.

- МТС уже несколько лет использует big data в своих внутренних процессах и предлагает решения на ее основе для бизнеса и госзаказчиков. Кроме туристической отрасли, обезличенные данные могут использоваться для развития транспортной инфраструктуры и повышения комфортности городских пространств: корректировать графики и маршруты движения общественного транспорта, планировать расширение дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры именно там, где они больше всего необходимы. Мы готовы рассмотреть возможность реализации других проектов на основе big data, адаптированных под уникальные задачи и потребности региона, - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.