В Самаре опубликовали список из 77 мест, где запрещено купаться

В жару пляжи особенно популярны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили места, где запрещено купаться. Список, включающий в себя 77 мест, опубликован на сайте городской администрации.

Городские власти рекомендуют администрациям районов организовать проверки на обозначенных местах, а также подключить к этой работе представителей правоохранительных органов.

Среди запрещенных мест для купания значатся территории на левом берегу Волги в Кировском районе, а также в Красноглинском районе, за исключением пляжа на острове Серный.

Также нельзя купаться в Ленинском районе от Маяковского до Вилоновской, в Октябрьском районе и ряде других мест, в том числе, в списке значатся остров Зелененький и водоем в Ботаническом саду. Полный список можно посмотреть на сайте городской администрации.

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