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Общество21 июня 2021 11:25

В Самарской области готовы поддерживать семьи с детьми и абитуриентов

Об этом заявил Дмитрий Азаров после выступления Владимира Путина на XX съезде партии "Единая Россия"
Геннадий ВЕТРОВ
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Дмитрий Азаров прокомментировал выступление президента

Дмитрий Азаров прокомментировал выступление президента

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 июня "Единая Россия" провела XX cъезд партии в Москве. Выступая перед единомышленниками президент России Владимир Путин отметил, что "ЕР" всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной связи и вести за собой людей.

- Безусловно, в центре внимания всегда должен быть человека. Все предложения и наказы, которые прозвучали от жителей нашего региона, должны найти отражение в предвыборной программе партии, - заявил по итогам мероприятия глава Самарской области и секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, по каждому проекту власти советуются с людьми - где и как благоустроить двор, построить школу, больницу и прочее.

Владимир Путин заявил, что стратегические цели и планы партии обозначены. В первую очередь, речь идет о развитии региональных инфраструктурных проектов. По мнению Дмитрия Азарова, они должны стать локомотивом роста регионов и у партии есть целый ряд масштабных инвестиционных идей.

Самарская область готова предоставить множество проектов, среди которых строительство магистрали "Центральная", макет первой в России "Умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д" и не только. Все эти идеи обсуждали на ПМЭФ-2021.

Дмитрий Азаров уверен, что новые проекты позволят региону на иной уровень развития. Уже сделано немало, в рамках нацпроекта приводят в порядок 300 км дорог, одновременно строят три моста через реки Волгу, Самару и Сок.

Президент дал поручения и по поддержке семей с детьми. Так, принято важное решение - освободить тех, кто воспитывает двух и более детей, от подоходного налога на прибыль от продажи квартиры. Самарская область в этом направлении тоже активно работает - объем финансирования из регионального и федерального бюджетов на текущий год увеличен до 34,5 млрд рублей. В прошлом году, несмотря на "удары" пандемии, объем соцвыплат составлял 23,9 млрд.

Владимир Путин подчеркнул и значимость подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. На обновление материальной базы и переподготовку преподавателей и мастеров производственного обучения выделено 30 млрд рублей. По этому поводу Дмитрий Азаров заметил, что в регионе приведены в порядок школы, подготовлена прекрасная материально-техническая база высшего образования и средне-профессиональному никак нельзя отставать.

- Квалифицированные специалисты рабочих профессий — это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики. А именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает. В нашем регионе на поддержку могут рассчитывать и сами абитуриенты, поступающие в самарские вузы и колледжи. В целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе им выплатят по 10 тысяч рублей, - прокомментировал губернатор.