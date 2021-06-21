В Самарской области 76 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 21 июня, выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно фиксируют порядка 60-70 новых случаев. Стабильно держится уровень летальных исходов, каждый день порядка десяти. Столько же и по состоянию на понедельник.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 66 164 человека, из которых выздоровели 63 130. Умерли 2 182 человека.

В целом по стране 17 378 новых случаев в 84-х регионах страны. Всего заразились порядка 5,3 млн человек.