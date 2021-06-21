В Самарской области собираются создать кинокластер и центр Волжского купечества

На сессии прозвучало много интересных идей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 18 по 20 июня на площадке Межвузовского молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль" прошла вторая очная сессия программы по созданию креативных кластеров на месте промзон - RurbanCreativeLab. Реализует ее ДОМ.РФ совместно с Агентством стратегических инициатив. Организаторами мероприятия в этот раз стали представители АСИ и правительства Самарской области, от которой на участие в отборочном этапе были поданы рекордные 170 объектов.

Как отметила на открытии зампредседателя правительства региона Наталья Катина, доля креативных кластеров в валовом региональном продукте составляет уже более 4 %. Они создаются на территории промзон и заброшенных зданий во всех уголках региона.

- Сейчас мы рассматриваем проекты создания кинокластера в Тольятти, формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка. Также в планах - вдохнуть жизнь в территории старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, - отметила она.

Финансовые модели своих проектов участники из Самарской области, а также Иркутской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской области, Удмуртии и ХМАО разрабатывали в течение трех дней. Кроме того, они работали над бизнес-планами и инвестиционным меморандумом.

- Продюсерским центрам всех регионов, вошедших в десятку финалистов программы, была поставлена задача до конца года создать по три креативных кластера разных типов и форматов, сформировать новые точки роста в экономике региона, - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По словам Богданова, в губернии уже активно включились в эту работу. Так, в Екатериновке проведен первый в России сельский фестиваль креативных индустрий. Сейчас ведущими их направлениями для Самарской области являются кинопроизводство, IT-технологии, медиа, анимация, мода и дизайн. Новые пространства не только привлекут ремесленников, творческих людей и единомышленников, но и создадут рабочие места.