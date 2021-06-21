Самарские росгвардейцы сняли клип в поддержку российской сборной по футболу

Сотрудники Росгвардии поддержали российских футболистов

Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли клип в поддержку сборной России по футболу, которые сегодня сыграют с Данией на Евро-2020 (2021).

Сотрудники Росгвардии читают стихи, перекидывая друг другу футбольный мяч. Участие в съемках приняли сотрудники спецподразделений, вневедомственной охраны и военные музыканты Управления Росгвардии по Самарской области, а также военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии и воспитанники кадетского класса.

Стихи для ролика написала лейтенант Елена Гнатиенко.

Игра сборных России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в 23:00 по самарскому времени. Посмотреть матч можно будет на фан-зоне около стадиона "Солидарность Арена". С 18:00 там будет демонстрироваться кубок победителя прошедшего сезона российской футбольной премьер-лиги.