Самарский депстрой не хочет платить за допработы в трамвайном тоннеле на Ташкентской

В Самаре назначили экспертизу, которая определит, были ли нужны допработы в трамвайном тоннеле на Ташкентской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проведут экспертизу, которая покажет обоснованность дополнительных работ подрядчиком при строительстве трамвайного тоннеля на Московском шоссе. Об этом говорится в документах на сайте одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Ранее суд постановил взыскать с департамента более 10 млн рублей в пользу генподрядчика "Самаратрансстрой" за дополнительные работы, которые были сделаны при строительстве тоннеля.

В департаменте с таким решением не согласны и подали ходатайство с требованием провести экспертизу, которая установит, были ли необходимы дополнительные работы на означенную сумму. Суд ходатайство удовлетворил.

Экспертиза выявит, являются ли дополнительные работы необходимыми, можно ли было обойтись без них и выполнены ли они в полном объеме.