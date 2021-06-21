Гендиректор АО "ТЯЖМАШ" рассказал, к чему должна привести поддержка самозанятых в Самарской области

Андрей Трифонов считает, что поддержка самозанятых играет важную роль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 июня в Москве состоялся 20-й съезд "Единой России". Там председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что особое внимание будет уделяться поддержке предпринимателей, малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Победитель предварительного голосования "ЕР" в Самарской области, генеральный директор АО "ТЯЖМАШ" Андрей Трифонов считает, что в регионе в этом направление уже есть достойные результаты работы.

- В прошлом году "Единая Россия" способствовала тому, чтобы на поддержку людей в регионах и малого бизнеса во время пандемии было направлено 4,5 триллиона рублей. Важное решение связано с изменением бюджетного правила, что позволило оперативно поддержать экономику на сотни миллиардов дополнительных средств и предотвратить закрытие многих предприятий, - отметил он.

По словам промышленника, помощь получил и завод "ТЯЖМАШ". Его признали системообразующим. В кризисный период предприятие благодаря поддержке властей сохранило прежний уровень производительности и смогло увеличить рабочие места на 200 единиц.

Андрей Трифонов уверен, что снижение налогового бремени на малый бизнес имеет большое значение. А официальный статус самозанятого позволяет действовать в правовом поле и заключать полноценные договоры. Поддержка самозанятых приведет к росту экономики и увеличению рабочих мест.

В своем комментарии Трифонов уделил внимание и закону о "народном бюджетировании". Он способствует выделению серьезных средств на инициативы, идущие от граждан:

- Такой закон позволяет жителям решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь: на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Также люди могут предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств.

Андрей Трифонов подчеркнул, что их завод, где трудится каждый пятый житель Сызрани, поддерживает жителей Сызрани во всех инициативах по благоустройству территорий города. Так, сейчас совместно с активистами района ЗТМ ведется благоустройство волейбольной площадки.