Рассказываем, сколько человек из вакцинированных заразились коронавирусом

Армен Бенян призывает самарцев пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и своих близких Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о вероятности заболевания коронавирусом среди граждан, сделавших прививку. По словам министра, в настоящее время уже появились первые данные в научной литературе, которые доказывают эффективность вакцинации.

- У людей, которые сделали прививку, заболеваемость снижается в 30 раз. При контакте с больным COVID-19 у не привитого человека вероятность заражения составляет 90%, в то время как у вакцинированного – 3%, - рассказал Армен Бенян.

Кроме того, министр отметил, что осложнения после коронавируса у людей с прививкой встречаются в 15 раз реже. Конечно, у вакцинации есть четкие противопоказания и в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2-3 %.

Армен Бенян сообщил, что на сегодняшний день в регионе прививку сделали 29% населения. Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% граждан. По словам министра, в Самарской области есть все ресурсы, чтобы ежедневно прививать от коронавируса по 11 тысяч человек.