Следователи выясняют причину гибели женщины и ее пожилой матери на пожаре в Сызрани

На пожаре в Сызрани погибли женщина и ее пожилая мать. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

Следователи выясняют причину гибели двух женщин на пожаре в Сызрани, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Пожар произошел в субботу, 19 июня. На улице Тульской горел частный дом, в котором обнаружили двух погибших женщин. Как оказалось, это были 57-летняя женщина и ее 90-летняя мать.

По факту случившегося назначена проверка, назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки прожектора уличного освещения.