В Самаре прокуратура требует в судебном порядке демонтировать нелегальный башенный кран

Рассматривать иск будут в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Ленинского района поступило обращение от местного жителя, который попросил проверить законность расположения башенного крана на пересечении улицы М. Горького и Л. Толстого. Данный кран принадлежит ООО «Гранд ЛТД», однако срок разрешения на строительство на данном участке истек в марте прошлого года.

- ООО «Гранд ЛТД» незаконно используют данный участок, чем нарушает права неопределенного круга лиц, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Ленинского района направил в суд исковое заявление. ООО «Гранд ЛТД» должен будет устранить выявленные нарушения, демонтировать башенный кран и освободить незаконно занятый участок земли. В настоящее время исковое заявление находится на стадии рассмотрения.