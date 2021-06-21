В Самаре еще 30 человек заразились коронавирусом Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

По данным на понедельник, 21 июня, в Самарской области 76 новых заразившихся. Помимо Самары больше всего в Тольятти, где 18, и Сызрани, где 8.

В регионе за сутки 10 летальных случаев среди заразившихся, умерли шесть женщин в возрасте от 51-го до 90 лет и четверо мужчин от 62-х до 74-х лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 66 164 человека, из которых выздоровели 63 130, умерли 2 182.