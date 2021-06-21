В Самаре неизвестные слили мазут в городскую канализацию на улице Утёвская

Слив нефтепродуктов и химии в канализацию приравнивается к преступлению. Фото: РКС-Самара

Сотрудники «РКС-Самара» провели проверку городских канализаций, в ходе которой на территории одной из баз на улице Утёвская в колодце был обнаружен мазут. Стоит отметить, что слив нефтепродуктов и химических веществ в общегородскую канализацию является грубейшим преступлением, которое может привести к нарушению работы и эксплуатации коммунальной системы.

- Сильнее всего страдает активный ил – микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности очищают сточные воды на этапе биологической очистки. После незаконных сбросов поведение и структура микроорганизмов меняются, они раздуваются, перестают образовывать колонии, начинают «бродяжничать», - рассказали коммунальщики.

Помимо этого слив нефтепродуктов и химии в канализацию ставит под угрозу экологию, в частности состояние благополучия Волги. За нарушения предприятиям и частным лицам может грозить многомиллионный штраф.