В Самаре с 20 июня по 5 июля приостановили пополнение социальных проездных и транспортных карт

Две недели в метрополитене нельзя будет пополнить баланс проездных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Объединенная транспортная карта» объявила о прекращении пополнения транспортных карт и социальных проездных в метро с 20 июня по 5 июля 2021 года.

- В этот период будут проводиться профилактические работы. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем обеспечить стабильность сервиса и оказания услуг по продаже и пополнению транспортных карт, - сообщили представители компании ОТК.

Так, в период профилактики горожане смогут проверять баланс и пополнять карту только через мобильное приложение или официальный сайт муниципального предприятия ОТК. Кроме того, пополнить баланс транспортной карты можно через личный кабинет банка или в отделении почты.