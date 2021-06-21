В Самаре до фан-зоны у "Солидарность Арены" пустят больше общественного транспорта

Да стадиона в понедельник пустят больше транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в понедельник вечером, 21 июня, усилят работу общественного транспорта во время работы фан-зоны. Об этом сообщают в городской администрации.

Сегодня сборная России по футболу на Евро-2020 (2021) встретится с командой Дании. Игру можно будет посмотреть на фан-зоне у стадиона "Солидарность Арена". Матч начнется в 23:00, а до этого там будут демонстрировать кубок победителей российской футбольной премьер-лиги.

До 1:30 уехать с фан-зоны можно будет на трамваях маршрутов 5, 7, 25, в 1:00 на улицу Дальнюю в район Южной парковки (недалеко от которых гейты 3 и 4) подадут автобусы, следующие по маршруту 1, 50, 67, 96, 205, 295 и 268.

Также сообщается, что вокруг стадиона будут работать все парковки без ограничений.

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