Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губдуме рассказал о главной программе партии

Александр Живайкин говорит о том, что партия будет плотно работать с местными жителями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На ХХ съезде "Единой России", который 19 июня прошел в Москве, был озвучен призыв собрать максимальное количество предложений от граждан. Все свою работу партия планирует вести только после ее обсуждений с местными жителями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поддержал его и председатель "ЕР" Дмитрий Медведев.

- У всех без исключения мнение едино - программа партии не должна быть оторвана от реальной жизни. Главный документ партии в преддверии осенних выборов в Самарской области - Народная программа. По поручению Дмитрия Азарова работа над ней продолжается, - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Рабочая группа уже собирает лучшие идеи и предложения жителей, общественников, активистов и сторонников партии в один программный документ. Все они будут изучены и сформированы для презентации перед выборами.

Главный критерий оценки предложений - их выполнимость. В работу будут взяты только те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Людям будут обещать только то, что реально можно выполнить.