В Самаре в бывшем гаражном массиве на улице Ташкентской ликвидировали несанкционированную свалку

После сноса гаражей остались тонны мусора. Фото: ЭкоСтройРесурс

Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» по обращению администрации Самары вывез 148 тонн отходов с территории бывшего гаражного массива на улице Ташкентской. Собственник земельного участка после ликвидации гаражей принялся за расчистку территории, однако сделать это достаточно проблематично.

- Под землей остались пустоты от погребов, поэтому риск обрушения спецтехники был очень велик. Так как свалка образовалась в непосредственной близости от учебного заведения (Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева), необходимо было оперативно решить вопрос с вывозом мусора, - рассказали представители регоператора.

Для расчистки освобожденной от гаражей территории площадь разделили на три участка. Один взял в работу «ЭкоСтройРесурс», второй – администрация Самары, а на третьем работали сотрудники МП «ЖилЛидер». За три дня со своей территории регоператор вывез 148 тонн отходов. Сейчас ликвидация свалки продолжается.