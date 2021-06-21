В Самаре сообщили о минировании детских садов

Полицейские проверили более 200 зданий, но никаких взрывных устройств не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 июня в самарскую полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов.

- Изначально информацию получили сотрудники МЧС, все имеющиеся данные они передали нам, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Имеющиеся данные – это письмо с угрозами, в котором сообщалось о том, что во всех самарских детских садах некая группа людей спрятала мины с механизмами самоликвидации. Чтобы их нейтрализовать, отправитель сообщения требовал денег, которые ему нужно было передать в течение восьми часов. В противном случае должна была произойти детонации.

По данным тех же источников, в письме с угрозами была подпись, которая привела оперов на страничку любителя анимэ (японские мультфильмы). Ложный ли это след, или хозяин странички действительно имел какой-то отношение к сообщениям о минировании, пока не ясно.

Как бы то ни было, полицейские досконально проверили все городские детские сады – более 200 зданий. Никаких взрывных устройств внутри не нашли. Сейчас в городской полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.