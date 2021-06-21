Делегаты 20-го съезда партии «Единая Россия» поделились своими впечатлениями

19 июня состоялся 20-й съезд партии "Единая Россия"

19 июня в Москве состоялся 20-й съезд партии «Единая Россия», где делегаты обсудили ключевые направления работы партии. От Самарской области в съезде принимали участие общественный советник губернатора Самарской области, член Общественного совета при Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области Владимир Купцов, директор самарской гимназии №3 Светлана Ильина, главный врач «Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова и предприниматель, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер. Все они стали победителями предварительного голосования «Единой России».

Владимир Купцов отметил, что на съезде партии одним из приоритетных вопросов было обозначено преодоление цифрового неравенства по всей стране, чтобы все россияне могли воспользоваться своими правами и возможностями, предоставляемыми государством через онлайн услуги, а также поднят вопрос благосостоятельности граждан, снижение бедности, реформирование оплаты труда.

По итогам съезда партии в Москве утверждены фамилии кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Государственную думу и законодательные собрания регионов. Светлана Ильина считает, что качественный и эффективный отбор на места представляет собой ориентир на ценности, которые в дальнейшем будут воспитывать подрастающее поколение. Так, кандидаты из разных областей деятельности олицетворяют собой символ заботы о детях, образ будущего и новых технологий, символ защиты ценностей и защиты суверенитета, а также патриотизм.

Кроме того, партия ставит в приоритет здравоохранение. Так, на съезде озвучили амбициозные планы технического обновления и кадрового укрепления системы здравоохранения. Уже в ближайшее время Партия "Единая Россия" вместе с Правительством запустит программу медицинской реабилитации, на реализацию, которую будет выделено не менее 100 миллиардов рублей.

Все инициативы, озвученные на съезде партии, были направлены на развитие регионов и заботу о жителях. «Единая Россия» будет принимать участие в выборах с Народной Программой, которая будет дорабатываться с учетом предложений от самих жителей. Так, на втором этапе 20-го съезда партии будет принято итоговая программа «Единой России».