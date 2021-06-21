В "Жигулевской долине" создают комплексы для дистанционного измерения здоровья людей

В "Жигулевской долине" разработали еще один интересный проект Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В технопарке "Жигулевская долина" занимаются созданием уникальных программно-аппаратных комплексов для дистанционного сбора данных состояния здоровья людей. Развитие площадки и работу и с инновационным предпринимательством курирует областное минэкономразвития и лично министр Дмитрий Богданов.

- Более 250 резидентов реализуют здесь свои проекты. Трудоустроены свыше 2 тысяч жителей Тольятти. Мы со своей стороны готовы предоставить резидентам технопарка всю необходимую поддержку на каждом этапе реализации проектов, - отметил он.

Реализацией проекта по оказанию дистанционной медицинской помощи занимается ООО "РЭДРОЛЛЕР" в рамках программы "Телемедицина". Эта идея пользуется спросом не только в местах массового скопления граждан, но и в государственных учреждениях.

По словам организаторов, санитайзер с модулем пирометра можно эксплуатировать в любом месте с большим скоплением людей - в поликлиниках, ТЦ, школах и т.д. Устройство распыляет дезинфицирующее средство при попадании ладоней в зону распыления и позволяет качественно обработать руки без контакта с оборудованием.

- Также пирометр осуществляет моментальное бесконтактное измерение температуры пользователя на дистанции от 10 до 120 см с точностью до до 0,1 С°. В случае выявления повышенной температуры, оборудование оповещает об этом ответственных лиц организации и блокирует проход в случае подключения к турникету, - заявил директор компании «РЭДРОЛЛЕР» Андрей Очкасов.

Изделие выполнено из качественного материала. Оно рекомендовано к промышленному использованию и оснащено GSM-модулем, который служит для дистанционной настройки, проверки режимов и статистики, а также оповещения оператора при минимальном остатке раствора в емкости.

Проект, как и другие в "Жигулевской долине", направлен на улучшение качества жизни. Сейчас над ним работают 19 человек, но штат может быть увеличен. Поддержку оказывают в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.