В Самаре на вокзале открылась фотовыставка монет, посвященных Великой Отечественной войне

Вход на выставку свободный. Фото: ЦБ РФ.

В Самаре в здании железнодорожного вокзала начала работать фотовыставка памятных монет «История Победы». Проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Организатором выставки выступил Банк России.

На выставке самарцы и гости города могут увидеть увеличенные изображения 16 редких памятных монет. На них мастера запечатлели ключевые события Великой Отечественной войны. Среди них - Сталинградская битва, танковое сражение на Курской дуге, освобождение Новороссийска и др.

Фотовыставка «Истории Победы» стала продолжением одноименного виртуального проекта Банка России, который стартовал в 2020 году и был посвящен 75-летию Победы.

- Уверена, что эта экспозиция никого не оставит равнодушным, - отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - В Самарской области в годы войны в рекордные сроки было развернуто производство военной техники, боеприпасов. Эта часть истории также отражена на памятных монетах.

Выставка продлится до 26 июля 2021 года.

Экспозиция находится по адресу: Комсомольская площадь, д. 1.

Вход свободный.