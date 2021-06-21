В Самарской области мужчина прыгнул в Волгу с мостка и утонул

Тело погибшего нашли в 40 метрах от берега. Фото: ПСС Самарской области

20 июня в селе Владимировка Безенчукского района произошло ЧП на акватории реки Волга. По словам очевидцев, 32-летний мужчина прыгнул в воду с мостка, немного проплыл и скрылся под водой. К месту происшествия выехали водолазы «Поисково-спасательной службы Самарской области».

- Видимость под водой в районе поиска составляла три метра. Дно чистое. Утонувшего нашли на значительном удалении от места, указанного очевидцами, - рассказали в ПСС Самарской области.

Водолазы обнаружили тело погибшего в 40 метрах от берега на глубине 5 метров.

Напомним, в эти выходные, когда температура в регионе достигла максимальной отметки в +30 градусов, произошло сразу несколько трагедий на воде. Так, в воскресенье спасатели выезжали на поиск утонувшего мужчины в Смышляевке, а после извлекли из воды под Кировским мостом тел утонувшего 14-летнего мальчика.