Съезд «Единой России» одобрил кандидатуру самого молодого участника предвыборной гонки – волонтера из Тольятти

Молодая девушка будет участвовать в предвыборной гонке

На съезде «Единой России» объявили о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы. В региональный список вошла самая юная участница предвыборной гонки – волонтер из Тольятти Ирина Долгополова.

Ирина Долгополова активно занимается волонтерской деятельностью с 14 лет. Сегодня волонтер из Тольятти является одним из лидеров объединенного волонтерского центра #МыВместе. В пандемию 2020 года молодая девушка одной из первых вызвалась помогать людям, оказавшимся на самоизоляции.

- Наша общая цель - заботиться о тех, кто нуждается в помощи, защищать интересы страны и делать все возможное для ее успешного развития, - сказала Ирина Долгополова.