В Тольятти прохожие вытащили собаку из лужи смолы

Тольяттинцы гадают, откуда появилась опасная лужа со смолой Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, 21 июня, в социальных сетях появилось сообщение, что в Тольятти на улице Окраинная, 10 собака попала в лужу смолы. Очевидцы вытащили пострадавшее животное и просили помощи у компетентных людей.

- Вытащили пса. Если кто знает, как спасти животное, приезжайте скорее, пока собака жива, - пишет автор публикации Олег Зинович.

В комментариях неравнодушные люди начали давать советы по спасению. Было предложено облить собаку растительным маслом или надеть на животное футболку, чтобы она не пыталась слизывать с себя смолу. В открытых источниках дают информацию, что нельзя использовать бензин, керосин, растворитель или скипидар в данной ситуации.

К сожалению, помощь оказать вовремя не получилось, собака скончалась. Местные жители в недоумении, откуда в жилом районе появилась лужа со смолой.