В Самарской области на глазах у отдыхающих в Волге утонул 19-летний парень

Тело утонувшего парня искали полчаса. Фото: ПСС Самарской области

В Сызрани 21 июня 2021 года на Центральном пляже №2 произошла трагедия. Там, на глазах у отдыхающих утонул молодой парень. Погибшего искали водолазы Поисково-спасательной службы Самарской области.

- В службу спасения обратились друзья погибшего. Они сообщили, что во время купания их 19-летний друг скрылся под водой, - рассказали в ПСС Самарской области.

К месту происшествия были направлены водолазы спасательного отряда Сызрани. Поиск утонувшего продолжался в течение получаса. Тело погибшего было доставлено на берег.

Напомним, за последние два дня – это уже четвертый погибший на воде. Так, утром в этот же день спасатели извлекли из воды 32 летнего мужчину в Безенчукском районе, а днем ранее, в воскресенье 20 июня, утонул мужчина в Смышляевке и 14-летний ребенок под Кировским мостом.