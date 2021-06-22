Жаркая погода сохранится в Самарской области

В Самаре будет жарко до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сохранится жаркая погода, сообщают в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается до +37 градусов тепла.

Во вторник, 22 июня, будет +31, +36 градусов, без осадков. В ночное время ожидается +17, +22 градуса.

Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится в регионе до конца недели и отмечают, что столь высокие температуры негативно влияют на самочувствие людей.

Из-за высоких температур в регионе объявлен желтый уровень опасности, рекомендуется избегать повышенных физических нагрузок, долго не находиться на солнце, а также чаще пить воду.