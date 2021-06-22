Семейной паре из Самарской области грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Полицейские задержали семейную пару, которая распространяла наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейную пару из Новокуйбышевска будут судить по подозрению в распространении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В момент, когда их задержали, мужчина укладывал сверток с запрещенным веществом в тайник, а его жена в этот момент следила, не появится ли полиция. Полиция же в итоге появилась, правоохранители изъяли у супругов по 19 свертков с наркотиком у каждого, еще один достали из тайника.

Дома у задержанных нашли еще 50 свертков. Как показала экспертиза, изъятое вещество оказалось производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 69 грамм, что является крупным размером.

Супруги во время допроса рассказали полицейским, что купили наркотики через интернет для дальнейшего сбыта. Сейчас семейная пара находится под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.