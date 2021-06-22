Силуэт штурмовика Ил-2 составили из свечей в Самаре в память о Великой Отечественной войне

В Самаре из свечей составили изображение штурмовика Ил-2. Фото - правительство Самарской области

Более 10-ти тысяч свечей зажгли в Самаре, собрав силуэт штурмовика Ил-2 в память о Великой Отечественной войне. Акция, в которой принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, прошла в ночь на 22 июня.

На площади Славы из свечей были собраны силуэт самолета, а также надпись «Самара помнит». Участие в акции принимали около 150 человек, среди которых представители молодежных организаций, поисковики и другие желающие почтить память погибших на войне.

В годы войны в Самаре (тогда – Куйбышев), производили самолеты Ил-2, а также вооружение и детали боевых машин.

- Сегодня мы отдаем дань памяти поколению, пережившему эту страшную войну и победившему в ней. Сегодня, 22 июня, мы вспоминаем тех, кто встал на защиту нашей Родины в первые дни войны на западных рубежах, вынес на своих плечах всю войну, терпел, терял товарищей, родных и близких, но шел к Победе. Сегодня мы вспоминаем и тех, кто ковал оружие Победы, в том числе этот знаменитый самолет, наш штурмовик, который массово выпускался здесь, в городе Куйбышеве, «запасной столице» нашей страны», - сказал губернатор.

Как отметил глава региона, на площади собралось много молодых людей, которые чтят память своих предков и смогут рассказать о подвиге народа следующим поколениям.