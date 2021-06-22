Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 июня 2021 11:59

Райффайзенбанк: всё больше россиян открывают несколько кредитных карт на всякий случай

Кредитные карты — удобный инструмент для того, чтобы быстро получить необходимую сумму
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всё больше россиян открывают несколько кредитных карт на всякий случай

Всё больше россиян открывают несколько кредитных карт на всякий случай

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главным образом россияне заводят несколько кредитных карт «на всякий случай», показало исследование Райффайзенбанка. Эту причину обозначили 45% респондентов. Годом ранее эта причина была актуальна только для 36% опрошенных. При этом сейчас это наиболее резонно для мужчин, чем для женщин (51% против 39% соответственно). В 2020 ситуация была обратной: карты про запас открывали 38% женщин и только 32% мужчин.

Меньше стало и тех, кто ради разных преференций программ лояльности открывал новую кредитную карту: 44% сейчас и 48% в прошлом году. Тогда же мужчины были больше ориентированы на получение бонусов (скидки, повышенный кэшбэк), чем женщины: 59% против 40%. В 2021 году заинтересованность в программах лояльности обозначили 42% мужчин и 47% женщин.

«Кредитные карты — удобный инструмент для того, чтобы быстро получить необходимую сумму, не трогая накопительный счёт, например. А поскольку конкуренция на рынке высока, каждый банк старается предлагать клиентам всё больше сопутствующих «плюшек» от бесплатного снятия наличных и ощутимых скидок от партнёров до кэшбэка и длинного льготного периода. И выбор сделать сложно — хочется не упустить выгоду, — говорит Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Однако, чем больше карт, тем сложнее уследить, когда заканчивается грейс-период и начинаются начисления по процентам».

Относительно прошлого года уменьшилась и доля тех, кто пользуется одной картой, а остальные просто забыл закрыть: 5% против 9%. Из этого можно сделать вывод, что люди стали более осознанно и осторожно обращаться с заемными средствами.

Практически неизменной осталась доля тех, у кого на разных кредитных картах – разные валюты: 3% в 2021 против 2% в 2020 году.

Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты в 2020 году отмечали часто, что используют их для погашения другого кредита. В 2021 году об этом никто не говорил. Зато в топ вышла дифференциация расходов: с одной карты покупают в интернете, а другую используют для ежедневных трат.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что четверть россиян открывают кредитные карты по рекомендации друзей.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.