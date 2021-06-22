В Самарской области возросло количество новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области возросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Если в последнее время было по 60-70 новых случаев в сутки, то во вторник, 22 июня, нашли 90 заразившихся, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе 66 254 человек заразились коронавирусом, из них выздоровели 63 204, в том числе, 74 - за прошедшие сутки. Умерли 2 192 человека, во вторник - 10 летальных случаев.

В целом по стране 16 715 новых случаев в 85-ти регионах страны, за все время заболели порядка, 5,35 млн человек.