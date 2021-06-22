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Происшествия22 июня 2021 11:51

В Самарской области задержали 17-летнего парня, пытавшегося сбыть крупную партию героина

Распространением наркотиков парень занимался с мая этого года
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Правоохранители нашли приспособления для фасовки наркотика на съемной квартире подозреваемого. Фото - Сызранский ЛО МВД России на транспорте

Правоохранители нашли приспособления для фасовки наркотика на съемной квартире подозреваемого. Фото - Сызранский ЛО МВД России на транспорте

В Самарской области под стражу заключили 17-летнего парня, который пытался сбыть крупную партию героина. Об этом сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Парень из Саратовской области действовал в Сызрани. Его задержали в месте остановки электричек. При досмотре у него нашли 40 свертков с веществом массой 75 грамм. Как показала экспертиза, это был героин.

В дальнейшем на съемной квартире молодого человека нашли еще два пакета с не расфасованным наркотиком общей массой 160 грамм. Также правоохранители обнаружили пакетики для фасовки и весы.

Известно, что распространением наркотиков парень занимался с мая этого года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.