Жару до +37 градусов прогнозируют синоптики в Поволжье

В жару на самарских пляжах не протолкнуться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Поволжье синоптики прогнозируют жару до +37 градусов. В такую погоду рекомендуют не бывать долго на солнце, пить много воды и не особо нагружать себя физически - пробежки и спортивные тренировки лучше пока отложить.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ближайшие дни погода не изменится, днем будет до +37 градусов. Ночью от жары можно немного отдохнуть - синоптики прогнозируют до +22 градусов, а местами по области и вовсе до +17.

В таких условиях популярны становятся пляжи, на выходных на набережной было буквально не протолкнуться. Вместе с тем, во многих местах запретили купаться, как в городе, так и за Волгой.