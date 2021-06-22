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Общество22 июня 2021 12:02

Жару до +37 градусов прогнозируют синоптики в Поволжье

Жарко в Самаре будет всю неделю
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В жару на самарских пляжах не протолкнуться

В жару на самарских пляжах не протолкнуться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Поволжье синоптики прогнозируют жару до +37 градусов. В такую погоду рекомендуют не бывать долго на солнце, пить много воды и не особо нагружать себя физически - пробежки и спортивные тренировки лучше пока отложить.

По прогнозу Приволжского УГМС, в ближайшие дни погода не изменится, днем будет до +37 градусов. Ночью от жары можно немного отдохнуть - синоптики прогнозируют до +22 градусов, а местами по области и вовсе до +17.

В таких условиях популярны становятся пляжи, на выходных на набережной было буквально не протолкнуться. Вместе с тем, во многих местах запретили купаться, как в городе, так и за Волгой.