В Самаре за сутки 40 новых заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки нашли 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в региональном оперштабе.

Всего в регионе 90 новых заразившихся, при этом ранее ежедневно находили по 60-70 заболевших. Помимо Самары, больше всего заразившихся в Тольятти (16) и Сызрани (6).

За сутки умерли еще 10 заразившихся. Среди них пять мужчин в возрасте от 63-х до 82-х лет и пять женщин, самой младшей из которых было 62 года, самой старшей - 93 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 66 254 человек, из которых выздоровели 63 204, умерли 2 192 заболевших.