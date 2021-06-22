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Происшествия22 июня 2021 13:22

Молодой водитель на грузовике вылетел в кювет в Самарской области

В аварии с большегрузом пострадал водитель
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области грузовик оказался в кювете. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области грузовик оказался в кювете. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе грузовик с молодым водителем за рулем вылетел в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 21 июня, примерно в 19:20. Грузовик двигался со стороны села Старый Тукшум в сторону Шигон. Большегрузом управлял 26-летний водитель со стажем менее двух лет.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Водителю оказали помощь врачи, он получил травмы и продолжит лечиться дома. Обстоятельства и причины аварии выясняют полицейские.