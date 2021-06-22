Индустриальный парк ОЭЗ "Тольятти" прошел сертификацию

ОЭЗ "Тольятти" функционирует с 2019 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Особая экономическая зона Тольятти успешна прошла сертификацию, которую проводит Ассоциация индустриальных парков. Процедура проводилась на добровольной основе и представители ОЭЗ сами туда подали заявку в 2021 году.

- Задача правительства - создать в Самарской области лучшие условия для инвесторов. Мы должны быть уверены в том, что на наших инвестиционных площадках соблюдены высокие стандарты, основанные на применении лучших российских и мировых практик. Сертификация АИП подтвердила, что ОЭЗ "Тольятти" отвечает всем требованиям национального стандарта, разработанного Минпромторгом России, - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Наличие сертификации АИП хорошо сказывается и на привлечении инвесторов и потенциальных резидентов. Разработанный ассоциацией стандарт формирует общие требования к инфраструктуре и уровню услуг, которые представлены в индустриальном парке. Так, среди обязательных требований значатся наличие УК, доступ магистрального автотранспорта, доступная инфраструктура и оформленные земельные участки под строительство.

- Мы всем этим требованиям отвечаем. Только на первом этапе мы намерены построить более 11 тысяч кв.метров производственных площадей для инвесторов, на втором - свыше 50 тысяч кв. метров, - отмечает гендиректор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

По словам Андреева, возможность долгосрочной аренды готовых помещений, стоимость которых составляет 300 руб. за 1 кв. м. в месяц, позволяет инвестору существенно сократить сроки запуска производства на территории ОЭЗ.