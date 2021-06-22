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Общество22 июня 2021 14:27

В Самарской области разлились нефтепродукты после аварии с грузовиком

Земля оказалась загрязнена после аварии с грузовиком
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Почва оказалась загрязнена нефтепродуктами. Фото - Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям

Почва оказалась загрязнена нефтепродуктами. Фото - Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям

В Самарской области проводится расследование из-за разлива нефтепродуктов после аварии большегруза. Об этом говорится в сообщении межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Как сообщают в ведомстве, им поступила информация от МЧС, что около села Заборовка в Сызранском районе разлились нефтепродукты в результате аварии, при которой перевернулась цистерна.

Специалисты обследовали загрязненную почву. Установлено, что из цистерны вылилось дизельное топливо. В отношении владельца грузовика составлен административный протокол по факту порчи земли.