В Самарской области разлились нефтепродукты после аварии с грузовиком

Почва оказалась загрязнена нефтепродуктами. Фото - Росприроднадзор по Самарской и Ульяновской областям

В Самарской области проводится расследование из-за разлива нефтепродуктов после аварии большегруза. Об этом говорится в сообщении межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Как сообщают в ведомстве, им поступила информация от МЧС, что около села Заборовка в Сызранском районе разлились нефтепродукты в результате аварии, при которой перевернулась цистерна.

Специалисты обследовали загрязненную почву. Установлено, что из цистерны вылилось дизельное топливо. В отношении владельца грузовика составлен административный протокол по факту порчи земли.