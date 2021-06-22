В Самаре при загадочных обстоятельствах умерла женщина-фельдшер

Следов борьбы в квартире не обнаружено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елене Викторовне был 51 год, она работала фельдшером в районной поликлинике. 21 июня ее тело обнаружили полицейские в квартире, которую она снимала на ул.Стара-Загора в Промышленном районе Самары.

- Она лежала в ванной, квартира была закрыта на ключ, внутри все в порядке и следов борьбы или беспорядка вроде бы нет, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

В то же время Елена Викторовна и на здоровье вроде бы не жаловалась – ведь сама же медик, а потому точно знала, какие «болячки» могут быть опасны.

Была ли смерть фельдшера естественной или она стала жертвой преступления, теперь предстоит установить экспертам. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.