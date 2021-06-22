В Самаре хотят ввести выделенные полосы для самокатов

Сейчас самокатчики беспорядочно ездят по городу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской губернской думе состоялось заседание, на котором обсудили вопрос безопасности при пользовании электросамокатами. Чиновники предложили ввести новые требования к правилам движения на самокатах по городу, в частности выделить полосы для движения средств индивидуальной мобильности.

- Основополагающим является внесение изменений в ПДД в части особенностей закрепления понятийного аппарата и правил использования гражданами средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатами. Необходимо определить не только безопасную скорость, но и правила стоянки, парковки, а также зон для движения, - отметили депутаты.

В рамках реализации вводимых новых требований, в регионах должна быть такая инфраструктура, которая может позволить создать специальные выделенные полосы для движения самокатов в городской среде.

Стоит отметить, помимо создания выделенной полосы, чиновники предлагают ввести новые штрафы для самокатчиков. Так, чиновники подняли вопрос об ускорении изменения ПДД, введения изменений в КоАП при движении на самокатах.