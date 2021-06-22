"Единая Россия" посмотрела, как обустроены скверы в Кинельском районе Самарской области

В Кинельском районе активно реализуют проекты благоустройства Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" подключилась к оценке благоустройства территорий, участвовавших в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Так, накануне, 21 июня, партия провела выездное заседание в Кинельском районе.

- Жесткий спрос на всех этапах реализации очень важен. Депутаты всех уровней должны помогать власти в контроле за качеством благоустройства городской среды и создании комфортных городских условий в больших и малых городах, - отметил руководитель фракции единороссов в региональном парламенте Александр Живайкин.

По поводу Кинеля Живайкин заметил, что город активно участвует в партийных проектах. Привлеченные из различных бюджетов средства своевременно и качественно воплощаются в объектах.

В рамках мероприятия депутаты побывали в сквере "Сосновый бор" в поселке Усть-Кинельский. Два года назад эту территорию решили облагородить активисты, вынесли этот вопрос на общегородское голосование. Место привели в порядок по проекту "Формирование комфортной городской среды". Теперь здесь есть современная спортивная площадка, которая пользуется спросом среди студентов сельхозакадемии и школьников.

В сквере имени Ленина кинельская молодежь тоже гуляет часто. Если раньше здесь было всего пара лавок, кусты и деревья, то теперь, по словам мамы двоих детей Ирины Медянниковой, тут две детские площадки со специальным мягким покрытием, обеспечивающим безопасность.

Александр Живайкин обратил внимание партийцев на то, что Самарская область остается в лидерах по своевременному и качественному исполению нацпроектов и будет развиваться в этом направлении и дальше.