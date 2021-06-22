Сотрудники ГК «ЭкоВоз» провели экологические уроки для ребят из «Артека»

Занятия у ребят проходят в очень интересном режиме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представители ГК «ЭкоВоз» приняли участие в одном из самых интересных молодежных проектов во время летних каникул. Они присоединились к экологической программе «Заповедная страна Артек».

Сотрудники группы компаний познакомились с 123 артековцами лагеря «Полевой». На базе АНО «Творя природа», ребята узнают об основах экологической грамотности, заповедной системе России, волонтерстве и эко-туризме. Программа, о которой идет речь, разработана специально для Артека и адаптирована к его природному месторасположению. Она гибко встроена в план мероприятий лагеря и успешно действует с 2016 года.

«Заповедная страна Артек» ежегодно обновляется и дополняется. Традиционно там проходят заповедные и экологические уроки. В 2021 году к ним добавились проектные соревнования и интерактивные мастер-классы.

Так, директор по социальным вопросам «ЭкоВоза» Алена Душкова провела с мальчишками и девчонками химические опыты. Кроме того, она показал им интерактивную выставку «Вторая жизнь отходов». Юную публику занятия очень заинтересовали. Ребята активно принимали в них участие.

Сейчас кураторы продолжают работать с участниками. Все вместе они проходят орнитологические маршруты Артека, проводят мастер-классы «Город мастеров», где учат артековцев не только наблюдать за птицами, но и проводить учет животных, конструировать эко-игру, превращать макулатуру в бумагу, создавать из бумаги арт объекты и не только.